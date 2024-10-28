Арестованный генерал Оглоблин в последней декларации заявил о доходе в 2 млн руб

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Арестованный по делу о взятке бывший начальник Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин в 2020 году задекларировал около двух миллионов рублей дохода и две квартиры, следует из последней опубликованной декларации о доходах.
По документам Оглоблин заявил 1,9 миллионы рублей дохода и 752,3 тысячи рублей дохода у супруги. Также в декларации он указал две квартиры площадью 59,6 квадратных метров и 82,6 квадратных метров. Кроме того, на жену оформлен автомобиль KIA Sportage.
Версия следствия гласит, что в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил 10 миллионов рублей взятки от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.
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Анастасия Чинкова