Арестованный в Приморье турист из Франции учит в СИЗО русский язык
Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили начал осваивать русские слова в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Аллу Кушнир.
По её словам, Сехили выучил несколько слов — сейчас в камере с ним находятся ещё три человека, и он понемногу учит язык, чтобы общаться с соседями.
Сехили попытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона. Он рассчитывал за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров через 17 стран, в том числе Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.
В начале сентября его задержали в Приморье по обвинению в незаконном пересечении границы. Уссурийский районный суд первоначально арестовал французa до 4 октября — это решение обжаловали. Апелляцию в Приморском краевом суде пока не рассмотрели.
Представитель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин рассказал РИА Новости, что Сехили жаловался на отсутствие регулярного душа и непривычную еду, но в целом условия содержания его устраивают.
Во вторник Уссурийский районный суд продлил срок содержания Сехили под стражей до 3 ноября. Защита также обжаловала это решение, сообщила Кушнир в четверг.
Читайте также: