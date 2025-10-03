Достижения.рф

Задержанного миллиардера Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюза «Внуковских авиалиний»

Фото: iStock/yanik88

Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюза «Внуковских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что речь идёт о Геннадии Борисове, тело которого с 25 ножевыми ранениями обнаружили в подъезде жилого дома в 2004 году.

Ранее в этот день сообщалось, что Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад.

Расследование дела продолжается.

Ибрагим Сулейманов считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Ранее его уже судили за мошенничество и отмывание денег, однако, даже отбыв наказание, он сумел сохранить своё влияние и позиции в бизнесе.

Анастасия Чинкова

