Задержанного миллиардера Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюза «Внуковских авиалиний»
Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюза «Внуковских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о Геннадии Борисове, тело которого с 25 ножевыми ранениями обнаружили в подъезде жилого дома в 2004 году.
Ранее в этот день сообщалось, что Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад.
Расследование дела продолжается.
Ибрагим Сулейманов считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Ранее его уже судили за мошенничество и отмывание денег, однако, даже отбыв наказание, он сумел сохранить своё влияние и позиции в бизнесе.
