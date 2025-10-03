Задержанного миллиардера Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюза «Внуковских авиалиний»

03 октября 2025, 10:45

Бизнесмен Сулеманов мог убить председателя профсоюза «Внуковских авиалиний»

Фото: iStock/yanik88

Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюза «Внуковских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.