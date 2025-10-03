В Ленобласти выросло число погибших от отравления суррогатным алкоголем
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 41.
Новые сведения по делу изданию «Известия» передал источник.
Напомним, что изготовлением и сбытом суррогатного алкоголя в регионе длительное время занимались местный пенсионер и сотрудница детского сада. Третий подозреваемый хранил в гараже канистры со спиртным. В настоящий момент все виновные в гибели граждан арестованы. Также задержаны ещё десятки человек, которые могут быть причастны к делу. Правоохранители продолжают расследование инцидента, проводятся массовые рейды по всей Ленобласти.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
