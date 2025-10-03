Достижения.рф

В Петербурге пенсионер надругался над 10-летней девочкой

Фото: iStock/Ocskaymark

В Петербурге задержали престарелого педофила. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Отмечается, что жертвой 68-летнего пенсионера стала 10-летняя девочка. Инцидент произошёл в Парголово.

О случившемся стало известно после того, как мать пострадавшей подала заявление в полицию. Она сообщила, что два года назад пенсионер несколько раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого и передали его в следственные органы для дальнейших разбирательств.

Анастасия Чинкова

