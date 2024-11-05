Арестованный за взятку генерал-майор Мирзаев пожаловался на условия в изоляторе

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Арестованный за крупную взятку замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на плохие условия в изоляторе временного содержания. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Мирзаев сообщил, что в изоляторе временного содержания к нему относились «хуже, чем к животному». Он также добавил, что сотрудники с ним обращались в грубой форме и даже повредили его вещи.
В настоящее время Мирзаев находится в СИЗО №4 «Медведь» и условиями содержания вполне доволен, а сокамерников назвал «интеллигентными людьми».
Об аресте Мирзаева стало известно 3 ноября. Он потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.
При этом адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.
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В настоящее время Мирзаев находится в СИЗО №4 «Медведь» и условиями содержания вполне доволен, а сокамерников назвал «интеллигентными людьми».
Об аресте Мирзаева стало известно 3 ноября. Он потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.
При этом адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.
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Элина Позднякова