Экс-глава Нового Уренгоя Воронов, осужденный за взятку, попросился на СВО

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Осужденный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом рассказал его адвокат Вячеслав Земчихин, об этом сообщает РИА Новости.
«Мой доверитель, бывший заместитель губернатора ЯНАО Воронов Андрей Валерьевич, являющийся обвиняемым по уголовному делу, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России», — рассказал Земчихин.
По словам адвоката, его подзащитный является истинным патриотом своей страны и сможет принести больше пользы на поле боя, чем пребывая в СИЗО.
Воронов был арестован в июле текущего года. Следствие установило, что он на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа получил взятку в виде ремонта от представителей организации за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.
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