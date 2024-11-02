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Экс-глава Нового Уренгоя Воронов, осужденный за взятку, попросился на СВО

Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Осужденный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом рассказал его адвокат Вячеслав Земчихин, об этом сообщает РИА Новости.
«Мой доверитель, бывший заместитель губернатора ЯНАО Воронов Андрей Валерьевич, являющийся обвиняемым по уголовному делу, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России», — рассказал Земчихин.

По словам адвоката, его подзащитный является истинным патриотом своей страны и сможет принести больше пользы на поле боя, чем пребывая в СИЗО.



Воронов был арестован в июле текущего года. Следствие установило, что он на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа получил взятку в виде ремонта от представителей организации за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.

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Глава Росгвардии посетил командный пункт под Курском и передал бойцам слова Путина
Золотов посетил командный пункт группировки войск под Курском
02 ноября 2024, 10:15

Виктор Золотов (Фото: сайт Кремля)

Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск и пообщался с бойцами и командирами в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что главнокомандующий прибыл в командный пункт группировки войск Росгвардии, посетил боевых порядки подразделений ведомства и пообщался с военными. Также он заслушал доклад от командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова об обстановке в зоне ответственности, выполнении боевых задач и мерах по ликвидации бойцов ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области.

Кроме того, Золотов проверил ход службы на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы Росгвардии ежедневно ликвидируют боевиков и военную технику ВСУ, в том числе танки и артиллерию.

Помимо этого Золотов осмотрел вооружение, используемое в боевых действиях, а также проверил условия размещения личного состава и обеспечение его всем необходимым, начиная от продуктов питания, и заканчивая экипировкой и оружием.

В заключение директор Росгвардии передал бойцам и командованию слова благодарности от президента России Владимира Путина за мужество и профессионализм.

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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Нижегородской областью
02 ноября 2024, 10:02

Фото: iStock/rancho_runner

Над территорией Нижегородской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По сообщениям губернатора региона Глеба Никитина, в результате атаки дрона никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений инфраструктурных объектов.

Глава Нижегородской области выразил благодарность всем специалистам, которые обеспечивают безопасность региона.

Всего за минувшую ночь над российской территорией уничтожено 24 украинских беспилотника. Так, по восемь сбиты над Курской и Брянской областями, три над Орловской областью, ещё два над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.

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#беспилотник
#всу
#украина
#пво
#россия
#нижний новгород
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Российские войска подошли к пригороду Курахово
Рогов: российские войска подошли к пригороду Курахово в западной части ДНР
02 ноября 2024, 09:58

Фото: iStock/ffikretow

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении, севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. На этом участке произошло обрушение линии фронта противника.

Рогов сообщил, что армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Он отметил, что войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.

По его словам, в трех населенных пунктах проходит операция по зачистке и подавлению последних оставшихся очагов сопротивления со стороны ВСУ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Зачистка Курской области, продвижение к Курахово, бои за Часов Яр: последние новости СВО
02 ноября 2024, 09:45

Фото: iStock/Diy1

Операция российских Вооруженных сил по уничтожению группировки боевиков ВСУ на территории Курской области продолжается. Противник несет потери среди личного состава и техники. На Краснолиманском направлении ВС РФ удалось занять половину села Торское. В районе Часова Яра развернулись активные бои. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Активная зачистка идет в курском приграничье. В том числе у села Крупец, где ВСУ оборудовали опорные пункты прямо в жилых домах, пытаясь там закрепиться, но наши военные не позволили этого сделать.

Подразделения «Север» российской армии нанесли удары по боевым соединениям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, а также 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, и 36-й бригаде морской пехоты Украины. Также пострадали части 112-й, 129-й и 103-й бригад так называемой «теробороны» Киева, которые оказались на российской территории. Бои продолжаются в районе населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка, Плехово, Дарьино и Николаево-Дарьино.

Украинские силы пытались контратаковать в районе Новоивановки и Плехово, понеся потери в количестве около 50 человек убитыми и ранеными. В ходе боёв ВСУ лишились двух бронемашин и одного автомобиля. Один из солдат принял решение сдаться в плен.


Донецкое направление


Подтверждено освобождение Новоукраинки и Шахтёрского в Донецкой Народной Республике. Также флаг России поднят в Степановке и Ильинке. В настоящее время Максимовка переходит под контроль Вооруженных Сил РФ. Войска постепенно продвигаются к Курахову, освобождено село Трудовое. С севера украинские силы оставили Кременную Балку.

Кроме того, была освобождена Леонидовка, расположенная недалеко от Торецка.


Кураховское направление


На Кураховском направлении российские войска продолжают активные боевые действия. Аналитики предполагают, что вскоре ВСУ могут оставить небольшие населённые пункты и отступить к Славянску, Краматорску, Константиновке и Покровску. Эти города, вероятно, станут крепостями, где развернётся основная часть битвы за Донбасс.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сватово-купянское направление


На Краснолиманском направлении удалось занять половину села Торское, что позволило выйти к берегу реки Жеребец. Если российским подразделениям удастся переправиться через реку и освободить населенный пункт Заречное, расположенный рядом с Торским, это откроет прямой путь на Красный Лиман.

В районе Северска, где российские войска на прошлой неделе зашли в тыл белогоровской группировке противника, наблюдается тактическая пауза, вероятно, вызванная неблагоприятной погодой. Существенных изменений на линии фронта в этом секторе не зафиксировано.

По данным пресс-службы группы войск «Запад», за прошедшую неделю потери противника составили до 3 080 человек личного состава, 7 бронеавтомобилей, один танк, два БТР, пять БМП, 16 буксируемых артиллерийских орудий, три самоходные артиллерийские установки, одну РСЗО и 28 автомобилей.


Часовоярское направление


На этом участке фронта не произошло значительных изменений. Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, где противник укрепил свои позиции и перебросил необходимые ресурсы. В частности, здесь действуют наиболее подготовленные группы операторов FPV-дронов.
«Если на других участках фронта противник использует дроны, работающие на частотах 700–800 герц, то в Часовом Яре они функционируют на частотах 300–400 герц. Это делает наши средства радиоэлектронной борьбы менее эффективными, что позволяет противнику оказывать серьезное сопротивление», — отмечает военный эксперт Алексей Живов в интервью «БИЗНЕС Online».

По данным группы войск «Юг», за прошедшую неделю потери противника составили до 4 440 человек, три бронеавтомобиля, один танк, две БМП, три БТР, 25 буксируемых артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки, одну РСЗО и 30 автомобилей.


Красноармейское (Покровское) и Дзержинское (Торецкое) направления


Этот участок фронта остается одним из самых активных. Бои в Дзержинске (Торецке) также стабильны: противник сосредоточил значительные силы и ведет борьбу за каждую многоэтажку.

На данный момент туда постоянно перебрасываются наиболее боеспособные части, включая 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Зафиксированы небольшие успехи под Гродовкой в направлении Красноармейска (Покровска), под Новгородовкой, освобождено Селидово и село Вишневое. Также удалось продвинуться западнее Цукурино и частично занять село Новодмитровка, а южнее освободить Горняк, Кураховку и небольшую деревню Александрополь.

По Харькову нанесли ракетный удар
По Харькову нанесли ракетный удар

Фактически действия на этом участке направлены на создание двойного окружения вокруг крупного населенного пункта Курахово, северная часть которого упирается в водохранилище. Освобождение этого населенного пункта позволит соединить фронты группировок «Центр» и «Восток».

По данным пресс-службы министерства обороны, потери противника за прошедшую неделю составили до 3 245 человек, 12 бронеавтомобилей, одну БМП, три БТР, 29 буксируемых артиллерийских орудий и 17 автомобилей.

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Стало известно, что делают боевики ВСУ при приближении ВС РФ к Судже
Морпех ЧФ: ВСУ все чаще дезертируют из-за приближения ВС РФ к Судже
02 ноября 2024, 09:41

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ в Курской области деморализованы и часто оставляют свои позиции по мере приближения ВС РФ к Судже. Об этом рассказал замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Клинцы».
«Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше. Частые случаи дезертирства у ВСУ, зачастую где-то оставляют позиции», — рассказал морпех ЧФ.

По его словам, боевики ВСУ начали осознавать, что их бросили на русскую землю на убой, и здесь они найдут только смерть.

Ранее сообщалось, что ВСУ усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «‎лепесток».

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#солдат
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На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском
Марченко: в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ
02 ноября 2024, 09:38

Фото: istockphoto/reflection_art

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко сделал заявление, что в боях на территории Курской области задействованы самые подготовленные и сильные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова были опубликованы изданием «Страна.ua» в Telegram-канале.
Марченко отметил, что текущая ситуация в Курской области вызывает у него вопросы.

«Я не понимаю, что происходит и для чего оно происходит, возможно есть некий секретный замысел», — сказал он.

Кроме того, генерал-майор высказал мнение, что идея обмена занятой части Курской области на украинские территории обречена на провал.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали люди.

Боевики Вооруженных сил Украины усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «‎лепесток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Newsweek: Российские войска на Донбассе наступают ранее не отмеченными темпами
02 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/IherPhoto

Активность российских войск в зоне спецоперации резко возросла. Они передвигаются с прежде никогда не наблюдавшимися темпами.
Об этом заявил военный эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. Он подчеркнул, что такие высокие темпы продвижения войск, а также возможности российской авиации могут иметь серьёзные последствия для Украины. Дело в том, что Киев не сможет подтянуть строительную технику вплотную к линии фронта, так как это чревато значительными потерями в живой силе, пояснил аналитик.

По мнению Кастехельми, текущие успехи российских войск в Селидово можно рассматривать в качестве подготовки к созданию более выгодных позиций и условий для последующего наступления на Покровск.

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Бойцы ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра
02 ноября 2024, 09:24

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча», его слова передает ТАСС.
Он отметил, что в северной части Часова Яра бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и бригады «Восток» смогли выбить противника из поселка Калиновка, после чего заняли высоты севернее от населенного пункта. Боевики ВСУ вынуждены были отступить в частный сектор микрорайона Северный, понеся большие потери. Сейчас там подразделения противника уничтожают и силы 88-й добровольческой бригады «Эспаньола».

«Взяв под контроль эту территорию, а также заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы «Эспаньолы» перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», — рассказал «Чукча».

По его словам, на сегодняшний день под контролем «Эспаньолы» находится лесной массив у лагеря «Дружба», где ранее была сосредоточена оборона ВСУ на этом участке. При этом украинские боевики и офицеры проживали в лагере.

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#оборона
#контроль
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#всу
#вс рф
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Боевики ВСУ раскидывают «‎лепестки» под Курском
Эвакуированная: ВСУ раскидали «‎лепестки» по курскому селу Большое Солдатское
02 ноября 2024, 08:55

Фото: istockphoto/zabelin

Боевики Вооруженных сил Украины усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «‎лепесток». Об этом информирует РИА Новости.
На допросе у военных следователей в качестве свидетеля женщина, эвакуированная из региона рассказала, что в селе наблюдаются серьезные разрушения. По ее словам, газ перебили, свет работает с перебоями.

Помимо этого, по Большому Солдатскому боевики раскидали кассетные бомбы «лепестки». Женщина отметила, что в дом ее родственницы попала украинская ракета, в результате чего её эвакуировали с детьми под обстрелами волонтеры.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали люди.

Ранее стало известно, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что исторические факты указывают на то, что оттеснение России от черноморских берегов всегда рассматривалось англосаксонской политикой как одна из ключевых задач. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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