Высокопоставленного чиновника службы Минтранса РФ обвиняют в получении взятки

План «Ковёр» ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, движение вражеского беспилотника заметили в стороне Калужской области.



Таким образом, в настоящее время аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.



Элина Позднякова