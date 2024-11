Высокопоставленного чиновника службы Минтранса РФ обвиняют в получении взятки

Журналист-бандит

«При помощи лоббистов дело спустили из СК в полицию, где оно просто валялось почти год. Как все мне говорили: «Не для того его скинули, чтобы расследовать, а для того, чтобы похоронить». И получилось, что за безнаказанностью последовала вседозволенность — Сиднев продолжал незаконно силовыми методами отбирать детей», — отмечает юрист.

«Иначе такие вот общественники будут дальше собирать возле себя таких вышедших из тюрьмы людей и толкать их на новые преступления, как это произошло с Сидневым. А сами будут получать гранты», — отметила юрист, демонтируя десятки дел своих подзащитных.

Мужчина был известен как юрист «Стоп-киднеппинга» и АНО «Защитники детства», даже появлялся с интервью на федеральных каналах. Однако в 2021 году преступник вновь оказался на скамье подсудимых. В материале «Радио 1» расскажем о повороте судьбы разрекламированного в российских информагентствах негодяя.Андрей Сиднев родился в Иваново в семье сотрудника уголовного розыска. Мужчина мог стать журналистом после окончания ВУЗа, в студенческие годы писал криминальные заметки в местных изданиях. Вскоре станет известно, что в хронике он вещал про ограбления группировки, в которой сам и состоял.Сиднев был задержан в числе бандитов за убийство молодой девушки, дочери заместителя директора Яковлевского льнокомбината Светланы Турусовой. Знакомство произошло после объявления в газете «Хронометр», где и трудился начинающий журналист.Девушку затащили в машину, увезли в лес и расправились из-за драгоценностей. В другом эпизоде Сиднев связал 7-летнего мальчика, находившегося одного дома, и ограбил квартиру. В 2002 году 20-летний Сиднев был осужден за убийство и вооруженный разбой в составе группы сроком на 18 лет.В местах отбывания наказания ивановец старался не терять связь с волей. Когда в тюрьмах появились мобильные телефоны, а однокурсницы начали работать в московских СМИ и на ТВ, стали появляться материалы о том, что Сиднева оговорили подельники.В 2007 году Сиднев женился на одной из журналисток, которая впоследствии отправляла ему передачи и помогала в обучении на юриста по видеосвязи.В 2012 году в сети появилась серия статей с уже отсидевшими членами ивановской банды. Утверждалось, что они оговорили убийцу. Статьи в столичном издании про «хорошего» журналиста так надоели ФСИН и судам, что Сиднева выпустили в 2017 году по УДО на 2 года раньше положенного срока.Затем после рождения ребенка от законной жены он ушел к другой женщине, чтобы и ей подарить наследника.Повлияла на освобождение убийцы помощника депутата Екатерина Шумякина. Будучи бывшим сотрудником угрозыска полиции Москвы, она давала Сидневу на суде положительные характеристики и обещала помочь с трудоустройством в компанию, директором которой тогда была.Когда Сиднев освободился, Шумякина стала соорганизатором движения «Стоп-киднеппинг», которое после серии разоблачающих статей в «КП» переименуют в АНО «Защитники детства».В организации Сидневу досталась роль боевого нападающего, силой отбирающего детей у разведенных мужчин.Дополнительную «известность» Сиднев обрёл после нападения в составе группы на жителя Московской области Роберта Голубкова. Он силой отобрал у него маленького сына и незаконно вывез в Израиль через Белоруссию.Чтобы вернуть ребенка через израильские и российские суды, юристу Наталье Кувшинниковой понадобился практически год.Как утверждает Кувшинникова, есть как минимум 15 распавшихся семей, где работу правоохранителей, психологов и приставов обнулил «бесплатный» юрист Сиднев. Он внушал женщинам, что им нужно продать все имущество, чтобы на вырученные деньги судиться с отцами детей. Выгодные для таких юристов бракоразводные процессы могут длиться годами. Если отцы не отказывались от детей, фабриковались дела о похищении и даже педофилии.Издание «КП» смогло выяснить подробности задержания Сиднева в Карелии. Так, разведенная гражданка РФ вышла замуж на украинца и уехала к нему с сыном. Дети нового отчима стали издеваться над русским ребенком. В какой-то момент мальчик не захотел возвращаться на Украину, и даже психологи не смогли его переубедить. Затем женщина обратилась в АНО «Защитники детства». Организация начала с теста ДНК, который опроверг отцовство экс-мужа.В итоге суд принял решение передать опеку над ребенком его бабушке по матери, которая проживает в Сегеже и не общается с непутевой дочерью.В Сегежу Сиднев явился на белом затонированном авто со столичными номерами. За рулем сидела его подруга, рядом — мать ребенка. Сиднев похитил мальчика и затащил в машину, что попало на камеры видеонаблюдения.Силовики догнали авто за городом и вызволили ребенка. Школьник спрятался за полицейскими и умолял спасти от горе-матери. На женщину возбудили уголовное дело «самоуправство», после чего она скрылась за границей.Сиднев отправился под арест по статье «похищение человека» и «незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия». В ходе дачи показаний преступник заявил, что к поручениям АНО «Защитники детства» всегда относился серьезно, но подозревал, что могут «возникнуть проблемы», для чего еще в Москве приобрел у неизвестного пистолет Макарова, 2 магазина и 20 патронов. Кроме того, с собой на дело бывший сиделец взял маску с прорезями для глаз и глушитель к пистолету.Как считает Кувшинникова, ребенку и его бабушке очень повезло. Мальчика собирались напоить снотворным и «отвезти на освидетельствование в институт Сербского, а оттуда вывезти со справкой душевнобольного на Украину, как когда-то Родиона Голубкова в Израиль».Женщина считает, что закон нуждается в четко прописанных ограничениях, которые запрещали бы НКО и АНО заниматься бракоразводными процессами и защитой прав детей.Соратник Шакро Молодого Кочуйков вышел из тюрьмы: криминального авторитета встретили как VIP-персону , подробностиАдвокат Почуев: глава ореховской ОПГ Буторин вряд ли сможет уйти на СВО

