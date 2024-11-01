Высокопоставленного чиновника службы Минтранса РФ обвиняют в получении взятки

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Высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранспорта РФ в Тульской области обвиняют в получении взяток на 74 миллиона рублей. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что региональное управление СК РФ по материалам ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении чиновника по статье о получении взятки.
По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, находясь на различных высоких должностях в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от предпринимателя в виде премиальных автомобилей и услуг имущественного характера на сумму, превышающую 74 миллиона рублей. За это он обещал ему общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации.
В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства и работы чиновника, изымая при этом значимые для дела предметы.
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По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, находясь на различных высоких должностях в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от предпринимателя в виде премиальных автомобилей и услуг имущественного характера на сумму, превышающую 74 миллиона рублей. За это он обещал ему общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации.
В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства и работы чиновника, изымая при этом значимые для дела предметы.
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Анастасия Чинкова