Арестованному за взятки ректору российского вуза вменяют распространение порно

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Арестованному за взятки ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому вменяют ещё одну статью. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте порнографических материалов.
В июне Ленинский районный суд города Воронежа арестовал Ендовицкого по делу о взятке, напоминает телеграм-канал Mash. Также был арестован заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, который был посредником при даче взятки. В конце 2022 года жена ректора ВГУ пыталась защитить докторскую диссертацию на тему «Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем». Однако женщина провалила защиту. Тогда Ендовицкий заплатил полтора миллиона рублей, чтобы жена всё-таки стала доктором наук.
В процессе следствия правоохранители нашли в телефоне ректора 11 роликов порнографического содержания с разными девушками. Теперь ему вменяют ещё одну статью: за незаконное распространение порнографических материалов.
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Александр Бойцов