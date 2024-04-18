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Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО

Суд оставил под стражей американку, задержанную на Урале за финансирование ВСУ
18 апреля 2024, 14:59
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

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Свердловский областной суд отклонил новый запрос об освобождении из российского СИЗО американки Ксении Карелиной, задержанной по обвинению в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.


Судья подтвердил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и отклонил жалобу на продление ареста. Карелина останется под стражей до 5 июля.

В феврале этого же года суд уже рассматривал жалобу Карелиной на ее содержание под стражей, но оставил ее в СИЗО.

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«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане
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#сша
#сизо
#всу
#наемник
#рф
«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане
18 апреля 2024, 14:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Вооружённый наёмник ВСУ из США с тремя огромными ножами был задержан в Ватикане, пишет La Repubblica.
Как сообщает издание, 54-летний Мойзес Техада, воевавший на Украине, — один из самых опасных и разыскиваемых преступников штата Нью-Йорк. Он был задержан на площади Святого Петра в Ватикане в момент, когда папа римский Франциск проводил всеобщую аудиенцию.

По данным La Repubblica, мужчина был вооружен «как мясник» — при нем было три больших ножа. В базе Управления специальных расследований Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка он классифицируется как особо опасный и жестокий преступник.

Стражи порядка заметили странное поведение Техада и решили его обыскать. Один из трёх 20-сантиметровых ножей был с двойным лезвием. Зачем ему понадобилось холодное оружие, выяснит полиция.

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#всу
#наемники
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Российского стримера увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию армии
В Анапе стримера Кушнина увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию ВС РФ
18 апреля 2024, 13:26

Фото: iStock/Dzurag

В Анапе оштрафовали стримера Александра Кушнина за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) и отправили в военкомат, пишет «Блокнот».
Суд в Анапе признал Кушнина виновным по обвинению в дискредитации ВС РФ и наложил на него штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной послужило то, что во время прямой трансляции он оскорблял Российскую армию. Отмечается, что стример полностью признал свою вину и выразил желание стать участником спецоперации на Украине.

Вскоре после этого Кушнина доставили в военкомат. Сообщается, что в ближайшее время он пройдет медицинскую комиссию для подтверждения годности к военной службе.

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#суд
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#вс рф
#ск
#военкомат
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В Петербурге обратили в доход РФ квартиры и автомобиль экс-замначальника УМВД
18 апреля 2024, 13:17

Фото: istock /Yingko

В Санкт-Петербурге суд обратил в доход государства автомобиль Porsche и две квартиры бывшей заместительницы начальника УМВД по Калининскому району. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Коконина была уволена со службы за недостоверно предоставленные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 — 2021 гг. В собственность государства были переданы принадлежащие ей автомобиль Porsche Cayenne и две квартиры, которые были куплены на неподтвержденные доходы. На машину и квартиры в 2019 — 2021 годах было потрачено более 32 млн рублей. Однако ее официальный доход с 2016 по 2021 год составил в сумме 6,5 млн руб., а доход супруга с 2016 по 2018 год (скончался в 2018) — 1,5 млн руб.

Ранее эксперт предсказал «революцию зарплат» в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#квартиры
#автомобиль
#недвижимость
#собственность
#нарушения
#доходы
#увольнение
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В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
СК опубликовал видео с моментом убийства москвича во время спора из-за парковки
18 апреля 2024, 13:09

Фото: iStock/BrianAJackson

В Люблино 25-летнего парня убили из-за замечания о парковке, видеозапись начала конфликта опубликовал столичный Следсвенный комитет в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, молодой человек приехал в гости к своей подруге. Когда он вышел из машины, заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот.


Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позже он скончался.



Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана.



«Убили моего сына. Ножом. Около подъезда. Нападавшие —два приехавших из Азербайджана.Убийцы скрылись на Жигулях, два брата», — сообщила женщина.



Сообщается, что Шахин Аббасов, нанесший удар ножом, проживает на территории РФ нелегально, его ищет полиция.



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#полиция
#человек
#мужчина
#машины
#удар
#рф
#мигрант
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В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
ФСБ в марте изъяла 612 SIM-боксов, которые могли использовать для диверсий
18 апреля 2024, 11:30

Фото: istockphoto/tsingha25

В марте текущего года в 40 российских регионах были изъяты более 600 SIM-боксов, которые могли использовать в диверсионной и террористической деятельности. Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный оперативный штаб Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
В сообщении отмечается, что ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ пресекла незаконную деятельность владельцев SIM-боксов, которые используются для нелегальной активации учетных записей в социальных сетях, мессенджерах, финансовых системах и банковских счетах. Эти аккаунты, в частности, могут использоваться для различных противоправных действий, включая диверсионную и террористическую деятельность, а также распространение ложных террористических угроз и фейковой информации.

По результатам проведенных в марте 2024 года операций в 40 регионах России были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, а также против двоих лиц, подозреваемых в незаконном доступе к учетным записям Госуслуг, — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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#полиция
#мошенники
#карты
#фсб
#человек
#компании
#рф
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У россиянина украли из тайника под раковиной 7,5 млн рублей
«78.ru»: у бизнесмена из Петербурга украли 7,5 млн рублей из тайника под раковиной
18 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге у бизнесмена из домашнего тайника украли крупную сумму, пишет «78.ru».
Как пишет издание, вор пробрался в четырехкомнатную квартиру в Петербурге к 58-летнему генеральному директору фирмы. Преступник разыскал тайник, расположенный под раковиной, и забрал из него более 7,5 миллиона рублей. Он вошел в жилье без взлома входной двери.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Незадолго до этого на Кубани полицейские задержали подозреваемых в краже драгоценностей из дома жительницы Кропоткина. Они воспользовались тем, что владелица дома не закрыла дверь. Преступники проникли внутрь пока она спала и совершили хищение.

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#россия
#кража
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Spiegel: В Германии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
18 апреля 2024, 10:15

Фото: istockphoto/picturesd

В немецком городе Байройт полиция задержала двух немцев русского происхождения. Их подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, по заданию российских спецслужб они выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. Основными подозреваемыми силовые структуры ФРГ считают 39-летнего Дитера и его приятеля 37-летнего Александра.

По мнению немецких силовиков, Дитер был завербован российскими спецслужбами в 2023 году. В его задачу якобы входило саботировать поставки оружия на Украину. В публикации издания указано, что мужчина между 2014 и 2016 годом якобы воевал на стороне ДНР. В Германии он выслеживал военные объекты США, в частности, базу в Графенвёр, где проходят обучение украинские танкисты.

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#сша
#военные
#маршруты
#обучение
#мужчина
#фрг
#поставки
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В Ярославской области избили ветерана СВО и его жену
18 апреля 2024, 09:49

Фото: istockphoto/globalmoments

Отвратительная история произошла в городе Ростов Ярославской области. Участника специальной военной операции жестоко избили на одной из центральных улиц.
Как сообщает телеграм-канал «Русская община ZOV», пострадала также и жена военнослужащего. Мужчина с супругой возвращался с празднования дня рождения. В центре города он увидел участников «этнической банды», избивающих людей. Военный решил вмешаться, после чего отморозки напали уже на него самого.

Находившаяся вместе с ним жена участника СВО также получила травмы. По рассказу бойца, получившего во время боёв в ходе спецоперации два ранения, его били всякий раз, как он приходил в сознание. Сейчас мужчина находится в госпитале с корсетом на шее. Правоохранители организовали проверку по факту происшедшего.

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#травмы
#мужчина
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МО: Беспилотники, шары, ракеты Vampire и «Точка-У» сбиты над тремя регионами России
18 апреля 2024, 09:20

Фото: istockphoto/rancho_runner

ВСУ предприняли очередную попытку атаки трех российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские военные атаковали Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области. Власти регионов также сообщили о попытке ударов ВСУ.

Для атак противник применил оперативно-тактический комплекс «Точка-У» и РСЗО Vampire. Кроме того, ВСУ использовали метеозонды и беспилотники. О перехвате системой ПВО такого вида вооружения рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В каждом из регионов в результате атаки ВСУ пострадало по одному человеку, также имеются разрушения.

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#дрон
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#минобороны
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