Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО

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Свердловский областной суд отклонил новый запрос об освобождении из российского СИЗО американки Ксении Карелиной, задержанной по обвинению в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судья подтвердил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и отклонил жалобу на продление ареста. Карелина останется под стражей до 5 июля.
В феврале этого же года суд уже рассматривал жалобу Карелиной на ее содержание под стражей, но оставил ее в СИЗО.
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