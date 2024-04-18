Армия РФ может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ

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Армия РФ в скором времени может полностью обрушить фронт ВСУ. Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND* Брайдена Сперлинга.
«Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — отметил аналитик.
Отмечается, что для Украины складывается все более отчаянная ситуация. ВС РФ во много раз превосходят ВСУ, а западные партнеры Киева не спешат оказывать помощь Украине.
Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть, отметил он.
Напомним, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что линия обороны может рухнуть уже этим летом. Это ожидается, когда мощная российская армия, явно превосходящая противника по многим показателям, начнёт наступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России
Дарья Осипова