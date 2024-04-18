ВСУ обстреляли больницу и пункт переливания крови в Горловке

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Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Под обстрел попали больница и городская станция переливания крови.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек. Среди пострадавших один ребёнок. У всех диагностированы осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным огонь по Горловке вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ещё один мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка. Таким образом, общее количество мирных жителей, получивших ранения, составило девять человек.
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Александр Бойцов