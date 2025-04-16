Арестовано этническое ОПГ, которое 12 лет держало людей в рабстве в подвале гаража

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Центральный районный суд Кузбасса арестовал всех участников этнического ОПГ, которые больше 12 лет держали в рабстве девять человек. Как сообщает региональная прокуратура, трое задержанных удерживали в подвале гаража пять мужчин и четырех женщин, используя их для сбора металла на свалках.
«Об этом удалось узнать благодаря сбежавшей в апреле 2025 года оттуда женщине. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное лишение свободы» и «Использование рабского труда». <…> «Рабам» было от 33 до 49 лет», — передает «Сiбдепо».Тем временем в Москве поймали таксиста по обвинению в развратных действиях по отношению к пассажирке. Как сообщает АГН «Москва», жертвой мужчины стала 13-летняя школьница. Сейчас таксиста заключили под стражу.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отмечает агентство.Читайте также:
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