Петербуржец приставил пистолет ко лбу несовершеннолетней за отказ выпить с ним пиво

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В Санкт-Петербурге мужчина приставил пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы одного из ресторанов быстрого питания в торговом центре «Лондон Молл» за отказ пойти к нему домой выпить пива, сообщил телеканал 78.ru.
Все случилось недалеко от торгового центра, который расположен на улице Коллонтай. Петербуржец стал настойчиво предлагать несовершеннолетней пойти выпить с ним пива, а после того, как девушка отказала, приставил к ее голове что-то, похожее на пистолет. Потом он объявил, что пошутил, и ушел.
Полицейские задержали петербуржца. Им оказался безработный 66-летний житель Невского района. В скором времени мужчину передадут следственным органам для проведения процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать.
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Полицейские задержали петербуржца. Им оказался безработный 66-летний житель Невского района. В скором времени мужчину передадут следственным органам для проведения процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать.
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Ольга Енгалычева