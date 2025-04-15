Белорус устроил серию ДТП и пробежался голым по трассе в Польше

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Гражданин Белоруссии стал виновником серии ДТП в Польше, после чего забрался на крышу автомобиля, разделся и начал голым бегать по трассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения дежурной службы полиции Варшавы.
Отмечается, что мужчина сначала устроил несколько дорожных происшествий, повредив три автомобиля, после чего попытался скрыться с места происшествия, зацепившись за проезжающий мимо грузовик. Затем он снял с себя всю одежду и попытался сбежать.
Очевидцы оперативно скрутили нарушителя и передали его полицейским. Теперь белорусу предстоит пройти проверку на возможное употребление наркотических веществ.
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Анастасия Чинкова