Убитый 15-летней дочерью москвич избивал её и имел проблемы с наркотиками

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Убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать. Лишь после этого она пару раз упомянула о плохом отношении со стороны родителя.
Одна из подруг школьницы также отметила, что с матерью у девочки были хорошие отношения, а вот с отцом они не ладили и часто ссорились дома. Недавно отец снова поднял руку на дочь.
Несмотря на то, что Алиса закрытый ребёнок, все учащиеся, даже новенькие, знали о проблемах в её семье.
Несколько детей даже подтвердили, что у её отца также были проблемы с наркотиками, и девочка хотела сдать его в полицию при первом удобном случае.
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Одна из подруг школьницы также отметила, что с матерью у девочки были хорошие отношения, а вот с отцом они не ладили и часто ссорились дома. Недавно отец снова поднял руку на дочь.
Несмотря на то, что Алиса закрытый ребёнок, все учащиеся, даже новенькие, знали о проблемах в её семье.
Несколько детей даже подтвердили, что у её отца также были проблемы с наркотиками, и девочка хотела сдать его в полицию при первом удобном случае.
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Анастасия Чинкова