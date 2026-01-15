«Архангельскому Чикатило», продолжавшему убивать женщин сидя в тюрьме, отказали в УДО
Сергей Шипилов, известный как «архангельский Чикатило», не смог добиться условно-досрочного освобождения. Он провел 28 лет в тюрьме за 14 убийств женщин. По информации SHOT, 66-летний маньяк подал ходатайство о выходе на свободу, считая, что исправился.
Шипилов отбывает наказание в знаменитом «Чёрном дельфине». Он надеялся вернуться в родной Вельск в 2025 году. Однако суд отклонил его просьбу. Причиной стали новые факты: даже находясь за решёткой, мужчина продолжал совершать преступления, включая изнасилования и убийства.
Сначала его осудили в 1998 году на 8 лет за 9 изнасилований. На тот момент он уже убил пятерых женщин, но следы тщательно замёл. В тюрьме Шипилов заслужил доверие и стал водителем ассенизатора. Во время вывозки отходов он использовал отсутствие надзора для совершения новых преступлений.
Следователи выяснили, что его рабочий график совпадал с датами последних убийств. Это привело к повторному аресту и пожизненному заключению. Теперь маньяк снова остался за решёткой, и его попытки выйти на свободу потерпели неудачу.
