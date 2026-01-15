«Архангельскому Чикатило», продолжавшему убивать женщин сидя в тюрьме, отказали в УДО

15 января 2026, 09:16

Сергей Шипилов, известный как «архангельский Чикатило», не смог добиться УДО

Фото: iStock/Aleksei Savin

Сергей Шипилов, известный как «архангельский Чикатило», не смог добиться условно-досрочного освобождения. Он провел 28 лет в тюрьме за 14 убийств женщин. По информации SHOT, 66-летний маньяк подал ходатайство о выходе на свободу, считая, что исправился.