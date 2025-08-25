Двухлетняя девочка на велосипеде попала под колеса КамАЗа в Воронеже
Двухлетняя девочка попала под колеса большегруза в Воронеже. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла 25 августа на «зебре» возле дома №160 на Краснознаменной улице. Предварительно, 45-летний водитель «КамАЗа» наехал на детский велосипед, на котором находилась малышка. Она вместе со своей мамой пересекала нерегулируемый пешеходный переход.
Момент ДТП записал видеорегистратор. Запись с него опубликовали местные телеграм-каналы. Как видно на кадрах, ребенка зажало под автомобилем – его пытались вытащить очевидцы.
Вскоре на место происшествия приехала скорая, которая забрала пострадавшую в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Информация о ее состоянии не приводится.
