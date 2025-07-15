Россиянка зарезала сожителя во время ссоры

15 июля 2025, 09:34

В Москве задержали женщину, зарезавшую сожителя в разгар ссоры

Фото: iStock/Michael Nesterov

Женщина зарезала своего сожителя на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следкома.





По версии следствия, все произошло в воскресенье, 13 июля, в квартире дома на Волгоградском проспекте. В тот день между возлюбленными разгорелась ссора. В порыве гнева женщина схватилась за нож и нанесла сожителю три колото-резаных ранения. Потерпевший скончался на месте.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК: «Убийство». Подозреваемую задержали, в скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы» — передает телеграм-канал ведомства.