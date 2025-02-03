Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Армен Саркисян скончался в больнице

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В реанимации Боткинской больницы скончался пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. В сознание он так и не пришел. Сообщает Shot.
«Саркисян умер в больнице. По моей информации, скончался от осколочного в сердце», — написал в Telegram-канале журналист Анатолий Шарий.ТАСС со ссылкой на медицинские службы данную информацию подтвердил.
Взрыв прогремел утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве. Целью покушения был Саркисян. Он получил тяжелое ранение. Один его охранник погиб на месте, еще один ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Вертолетом санавиации Саркисян был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Он перенес клиническую смерть, после чего его подключили к ИВЛ. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание. Официально информация не подтверждена.
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Элина Позднякова