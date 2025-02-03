Столичный СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

Видео: столичный СК
Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работать на месте взрыва в одном из домов в элитном столичном ЖК «Алые паруса». Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.
«В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сейчас следователи и криминалисты с оперативными службами изучают место происшествия. Также начались поиски организаторов и исполнителей теракта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, при взрыве мог погибнуть или получил серьезное ранение президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. Официально данная информация пока не подтверждена. Однако известно, что основной целью покушения был именно Саркисян.
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Элина Позднякова