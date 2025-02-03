Теракт в Москве: взрыв прогремел в подъезде дома в элитном ЖК «Алые паруса», есть погибший и раненые

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При взрыве неустановленного устройства в жилом доме в ЖК «Алые паруса» в Москве погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены после взрыва, обрушений не будет, отметили в оперативных службах.
По словам консьержа, взрыв прогремел, когда мужчина, которого он ранее видел по телевизору, с охраной шел через холл на выход из подъезда. Личность погибшего пока не установлена, так как у мужчины сильно пострадало лицо. При этом известно, что пострадали
44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко. У женщины – ранения шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить пока не может. Среди пострадавших – охранники и консьержка.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Другие подробности устанавливаются.
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По словам консьержа, взрыв прогремел, когда мужчина, которого он ранее видел по телевизору, с охраной шел через холл на выход из подъезда. Личность погибшего пока не установлена, так как у мужчины сильно пострадало лицо. При этом известно, что пострадали
44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко. У женщины – ранения шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить пока не может. Среди пострадавших – охранники и консьержка.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Другие подробности устанавливаются.
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Элина Позднякова