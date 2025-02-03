Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян ранен при взрыве в «Алых Парусах»: чем известен, биография, связь с Украиной

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3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, целью покушения мог стать президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Подробности – в материале «Радио 1».
Что произошло в ЖК «Алые паруса» 3 февраля
Утром 3 февраля на Авиационной улице в жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. По информации, один из жильцов, находясь в сопровождении охраны, вошел в подъезд, после чего раздался мощный взрыв.
По данным ряда СМИ, покушение могло быть направлено на Армена Саркисяна. Владельцы квартиры, где жил пострадавший, подтвердили, что сдавали жилье Армену Саркисяну. Первоначально сообщалось о его смерти, однако позже появились сведения о том, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Эксперты и свидетели сообщают, что взрывное устройство сработало в лифтовом холле.
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Армен Саркисян: биография, чем известен
Армен Саркисян родился в Армении, но в детстве переехал в Горловку. В сентябре 2022 года он анонсировал создание Армянского батальона, который вошел в состав Дикой Дивизии Донбасса. Летом 2023 года батальон был интегрирован в систему Министерства обороны России.
В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье, касающейся убийства и покушения на убийство двух или более человек. В случае, если в ходе расследования будет выявлен украинский след, дело может быть переквалифицировано на статью о теракте. Ранее Армен Саркисян был объявлен в розыск на Украине как один из лидеров донецкого ополчения.
ЖК «Алые паруса» в Москве
Жилой комплекс «Алые паруса», расположенный на Авиационной улице, представляет собой евродом премиум-класса. Он находится в районе Щукино, на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки. Территория комплекса огорожена и охраняется. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей.
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Анастасия Хохлова