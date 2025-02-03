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Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян ранен при взрыве в «Алых Парусах»: чем известен, биография, связь с Украиной

Фото: istockphoto/grafoto

Фото: istockphoto/grafoto

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, целью покушения мог стать президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Подробности – в материале «Радио 1».

Что произошло в ЖК «Алые паруса» 3 февраля


Утром 3 февраля на Авиационной улице в жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. По информации, один из жильцов, находясь в сопровождении охраны, вошел в подъезд, после чего раздался мощный взрыв.



По данным ряда СМИ, покушение могло быть направлено на Армена Саркисяна. Владельцы квартиры, где жил пострадавший, подтвердили, что сдавали жилье Армену Саркисяну. Первоначально сообщалось о его смерти, однако позже появились сведения о том, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Эксперты и свидетели сообщают, что взрывное устройство сработало в лифтовом холле.

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Армен Саркисян: биография, чем известен


Армен Саркисян родился в Армении, но в детстве переехал в Горловку. В сентябре 2022 года он анонсировал создание Армянского батальона, который вошел в состав Дикой Дивизии Донбасса. Летом 2023 года батальон был интегрирован в систему Министерства обороны России.
В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье, касающейся убийства и покушения на убийство двух или более человек. В случае, если в ходе расследования будет выявлен украинский след, дело может быть переквалифицировано на статью о теракте. Ранее Армен Саркисян был объявлен в розыск на Украине как один из лидеров донецкого ополчения.

ЖК «Алые паруса» в Москве


Жилой комплекс «Алые паруса», расположенный на Авиационной улице, представляет собой евродом премиум-класса. Он находится в районе Щукино, на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки. Территория комплекса огорожена и охраняется. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей.

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#статьи
В Талдоме поймали серийного магазинного вора
03 февраля 2025, 12:30

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Безработного жителя Московской области задержали по подозрению в серии краж товаров из магазинов в Талдоме, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал представитель одного из сетевых магазинов, ущерб составила более 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Расследование привело полицейских к безработному жителю города Видное Ленинского округа. Выяснилось, что он также причастен ещё к двум аналогичным кражам в Талдоме. Общая сумма ущерба превысила 22 тысячи рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Восточном округе Москвы росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в общественной бане.

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При тушении пожара в Балашихе спасли около десятка карликовых свиней
03 февраля 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федерального ведомства эвакуировали 10 человек во время тушения пожара в жилом доме. Помимо этого, они спасли из горевей квартиры семейство минипигов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Балашихе. О пожаре в службу экстренных вызовов 112 сообщили очевидцы. Они рассказали, что из окон первого этажа пятиэтажки идёт дым. На место были оперативно направлены работники трёх пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса, а также сотрудники федеральной противопожарной службы.
«Прибыв на место вызова, пожарные приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей вывели 10 человек, в том числе двоих детей. Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка. Позже огнеборцы обнаружили ещё нескольких поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Как отметили в ведомстве, в кратчайшие сроки специалисты ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате пожара ни люди, ни животные не пострадали.

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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который устроил пьяный дебош в бане
03 февраля 2025, 11:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице задержали мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, устроившего дебош в общественной бане. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал «тревога» поступил из банного комплекса на 6-й Покровской улице. Экипаж Росгвардии оперативно прибыл на место.

«Сотрудник бани рассказал, что один из гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе и агрессивно реагирует на замечания персонала и других посетителей», — говорится в сообщении.

Дебоширом оказался 35-летний уроженец Республики Коми. Мужчину оперативно задержали и передали сотрудникам полиции.

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Столичный СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»
03 февраля 2025, 11:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работать на месте взрыва в одном из домов в элитном столичном ЖК «Алые паруса». Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.
«В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас следователи и криминалисты с оперативными службами изучают место происшествия. Также начались поиски организаторов и исполнителей теракта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, при взрыве мог погибнуть или получил серьезное ранение президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. Официально данная информация пока не подтверждена. Однако известно, что основной целью покушения был именно Саркисян.

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Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, где купили квартиры Анна Калашникова и Алла Довлатова: что известно, жертвы, видео, версии
03 февраля 2025, 11:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сильный взрыв прогремел в холле жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Подробности – в материале «Радио 1».

Что произошло в ЖК «Алые Паруса» в Москве


Утром 3 февраля поступила информация о взрыве в престижном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство или граната. Сообщается о трех пострадавших.

Согласно предварительным сведениям, взрывное устройство могло быть размещено под потолком. В момент взрыва несколько человек, среди которых была женщина, проходили через холл к выходу из комплекса. Взрыв в холле здания 77 на Авиационной улице произошел в 09:50. На место инцидента прибыл руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижков.

Пострадавшие и погибшие при взрыве в Москве


По первоначальным данным, количество пострадавших составляло три человека. Однако телеграм-канал SHOT сообщает, что это число увеличилось до пяти.
Позднее стало известно, что в результате взрыва один человек погиб.


Видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

Версии следствия


По информации SHOT, правоохранительные органы рассматривают версию о покушении в жилом комплексе «Алые Паруса»: один из звонящих в полицию сообщил о взрыве гранаты. В социальных сетях появилась информация о том, что консьерж на допросе рассказал, что взрыв произошел, когда в холл вошел жилец дома с охранниками. Он отметил, что ранее видел погибшего, в том числе по телевизору.


Покушение на главу Федерации бокса ДНР


Целью покушения в престижном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мог стать Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Согласно информации от SHOT, Саркисян получил ранения. Предполагается, что взрыв произошёл в тот момент, когда он проходил через холл в сопровождении охраны.


Жилой комплекс «Алые Паруса»: что известно


Жилой комплекс «Алые Паруса» — это евродом премиум-класса, расположенный в районе Щукино на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы реки Москвы. Территория комплекса огорожена и находится под охраной. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей. Среди известных российских знаменитостей, проживающих в этом ЖК, — Екатерина Одинцова, Анна Калашникова и Алла Довлатова.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года в фитнес-клубе этого жилого комплекса был застрелен криминальный авторитет Али Гейдаров, также известный как вор в законе Альберт Рыжий, которого СМИ называли «наследником Деда Хасана».

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По факту хлопка в ЖК «Алые Паруса» возбуждено уголовное дело
03 февраля 2025, 11:14

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в столичном ЖК «Алые Паруса». Об этом проинформировали в понедельник, 3 февраля, в ГСУ СК РФ по Москве.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.
На месте происшествия сейчас работают криминалисты и следователи. Кроме того, туда выехал глава ГСУ СК РФ по московскому региону Андрей Стрижов.

Перед этим стало известно, что в холле в одном из домов комплекса произошел хлопок. По предварительной информации, один человек погиб, еще четыре пострадали.

Ранее сообщалось, что установили личность погибшего при хлопке в ЖК «Алые Паруса». Подробности в нашем материале.

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#уголовное дело
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Установлена личность убитого при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса»
При взрыве в Москве мог погибнуть создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян
03 февраля 2025, 11:05

Фото: iStock/inga

Во время взрыва неустановленного устройства в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, погиб президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Данная информация пока не подтверждена, так как лицо жертвы сильно изуродовано после взрыва. Царьград сообщает, что вывод сделан со слов собственников квартиры, где проживал погибший, которые говорят о том, что сдавали жилье Саркисяну. При этом некоторые СМИ пишут, что Саркисян серьезно ранен, но не погиб, а за его жизнь сейчас борются врачи.

Известно, что Саркисян знаком с командиром батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. 46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше он имел украинское гражданство.

Также ранение получил Олег Каспирович, который ранее был заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. Предположительно, он был охранником Саркисяна. Тело еще официально не опознано.

В настоящее время, к ЖК «Алые паруса» прибыли вертолет санавиации и кинологи. Место происшествия оцеплено.

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Теракт в Москве: взрыв прогремел в подъезде дома в элитном ЖК «Алые паруса», есть погибший и раненые
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в столичном ЖК «Алые паруса»
03 февраля 2025, 10:56

Фото: iStock/Motortion

При взрыве неустановленного устройства в жилом доме в ЖК «Алые паруса» в Москве погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены после взрыва, обрушений не будет, отметили в оперативных службах.

По словам консьержа, взрыв прогремел, когда мужчина, которого он ранее видел по телевизору, с охраной шел через холл на выход из подъезда. Личность погибшего пока не установлена, так как у мужчины сильно пострадало лицо. При этом известно, что пострадали
44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко. У женщины – ранения шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить пока не может. Среди пострадавших – охранники и консьержка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Другие подробности устанавливаются.

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Обнаружили тело в кроватке: в семье из Красноярского края, где 4 детей погибли от дихлофоса, снова трагедия. От чего умер младенец
03 февраля 2025, 10:40

Фото: istockphoto / globalmoments

В Красноярском крае семья, потерявшая четверых детей, вновь столкнулась с трагедией: 2 февраля мать нашла мёртвым своего трёхмесячного ребёнка. Подробнее о случившемся и о причинах смерти малыша расскажет «Радио 1».

Нашли мёртвым


Семья из села Красная Сопка Красноярского края, пережившая страшное горе осенью 2024 года, снова столкнулась с трагедией. Ранним утром 2 февраля мать обнаружила мертвым своего трехмесячного ребёнка.

Накануне вечером с малышом было все в порядке. Родители уложили его спать, но утром он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами во сне и не смог самостоятельно перевернуться.

«Проснулись, видим, что его вырвало», — рассказал отец погибшего мальчика «МК в Красноярске».

Эксперты не нашли на его теле следов насильственной смерти. Известно, что младенец находился на грудном вскармливании, не имел серьезных заболеваний и не состоял на медицинском учете.

Кроватка погибшего малыша (фото: Прокуратура Красноярского края)

Расследование


На месте трагедии в селе Красная Сопка работает Назаровский межрайонный прокурор. Сейчас ведется процессуальная проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура держит ход расследования под контролем.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранительные органы изучают ситуацию и выясняют, были ли у произошедшего какие-либо виновные.

Для этой семьи гибель трехмесячного младенца стала уже пятой утратой за последние полгода. В сентябре 2024 года четверо детей погибли из-за отравления дихлофосом.

Отравились дихлофосом


21 сентября 2024 года семья из села Красная Сопка столкнулась с ужасной трагедией. Родители и их четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет — почувствовали себя плохо и обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту. Всех срочно госпитализировали, но спасти детей не удалось: в тот же день скончались 13-летний мальчик и шестилетняя девочка, на следующий — 11-летняя сестра, а спустя еще сутки умерла 12-летняя девочка. Родители выжили, несмотря на тяжелое состояние. Мать на тот момент была на девятом месяце беременности.

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Следствие рассматривало разные версии отравления — бытовая химия, зараженные продукты из магазина или еда с собственного хозяйства. Женщина рассказала, что накануне семья ужинала курицей и пельменями из местного магазина «Олимп». Проверка показала, что в этой торговой точке продавали товары без необходимых документов, но случаев массового отравления в селе не зафиксировали.

Экспертиза выявила в организмах погибших детей следы опасных химических соединений, используемых в инсектицидах. Следователи пришли к выводу, что причиной отравления стал дихлофос, которым отец обработал дом от насекомых в день перед трагедией. Мужчина признал свою вину. Ему предъявили обвинение, но пока избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Я распылил равномерно по всем комнатам. Дихлофос маленький, мальчишка у меня съездил на велосипеде, купил даже его. Распылил, вышел тоже», — рассказал отец семейства.

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