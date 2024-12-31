Арсенал оружия изъяли в доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Харазии

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Арсенал оружия изъяли из дома стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Генпрокуратуру.
Следователи из СУ Генпрокуратуры Абхазии провели обыск в доме депутата в селе Багмаран. В результате у него изъяли огнестрельное оружие разных образцов и калибров, большое число боеприпасов и взрывчатки с электродетонаторами. Арсенал направят на судебно-баллистическую экспертизу, которая уже назначена экспертно-криминалистическим центром МВД Абхазии.
Напомним, что Харазию обвиняют в расправе над депутатом Вахтангом Голандзии и покушении на расправу над другим парламентарием Каном Кварчии.
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Анастасия Чинкова