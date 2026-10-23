Артефакты на миллион: контрабандисты получили условный срок за попытку вывоза ценностей
Силовики пресекли канал незаконной пересылки культурных ценностей из России в европейские страны. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.
По данным ведомства, жители Тамбовской области пытались организовать отправку артефактов за рубеж через международные почтовые отправления. В августе 2024 года мужчины принесли посылки в отделения почты Тамбова, где их и задержали сотрудники.
В посылках находились предметы средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Эксперты признали артефакты имеющими историческую, культурную и научную ценность, их вывоз из России запрещён. Общая стоимость изъятых вещей составила около миллиона рублей.
Как рассказала эксперт Минкультуры Анна Кадиева, большую часть изъятого составили артефакты Кабанской культурно-исторической области, занимавшей центральные районы Северного Кавказа в X-IV веках до нашей эры. Всего изъяли 135 предметов. Суд постановил передать их Управлению Минкультуры по Центральному федеральному округу — артефакты пополнят фонды российских музеев. Контрабандистам назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Приговор вступил в силу.
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