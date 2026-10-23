Артефакты на миллион: контрабандисты получили условный срок за попытку вывоза ценностей

23 октября 2026, 18:56

Тамбовчане хотели вывезти в Британию артефакты на миллион рублей

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Силовики пресекли канал незаконной пересылки культурных ценностей из России в европейские страны. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.