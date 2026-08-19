В российском регионе ФСБ накрыла подпольную лабораторию по производству золота

19 августа 2026, 15:15

В Екатеринбурге ФСБ пресекла работу подпольной лаборатории по аффинажу

Фото: Istock/Fedorovekb

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по кустарному аффинажу золота и серебра из вторичного сырья. Об этом сообщает РИА Новости.