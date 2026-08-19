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В российском регионе ФСБ накрыла подпольную лабораторию по производству золота

В Екатеринбурге ФСБ пресекла работу подпольной лаборатории по аффинажу
Фото: Istock/Fedorovekb

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по кустарному аффинажу золота и серебра из вторичного сырья. Об этом сообщает РИА Новости.



По информации ведомства, четверо граждан России организовали нелегальное производство по очистке драгоценных металлов от примесей. Готовую продукцию они отправляли в Московский регион для реализации.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота драгоценные металлы на сумму 13,3 миллиона рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограммов сырья. Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ольга Щелокова

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