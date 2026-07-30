Россиянин стал молиться после прихода ФСБ
Задержание москвича сняли на видео в столице. Его обвиняют в госизмене, пишет РЕН ТВ.
На записи видно, как сотрудники спецслужб вскрывают входную дверь и заходят в жилое помещение, где находился подозреваемый. Мужчина, увидев силовиков, произнес: «Простите пожалуйста. [Тут] нет никого. Я один, я лежу. Господи, прости», — после чего его задержали и вывели на улицу. Оперативники сопроводили злоумышленника в микроавтобус вместе с личными вещами.
По предварительным данным следствия, фигурант осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый Службой безопасности Украины для финансирования диверсионной деятельности. На текущий момент обвиняемого поместили под стражу, и он находится в следственном изоляторе.
Ранее российских подростков осудили за теракт. Подробности в нашем материале.
Читайте также: