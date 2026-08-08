Двух пассажиров Шереметьево передали ФСБ за нарушения требований безопасности
Двое авиапассажиров нарушили пропускной режим, выйдя за пределы разрешенной зоны ожидания. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».
Нарушение зафиксировалось дежурной сменой после чего граждан задержали и передали сотрудникам ФСБ для дальнейших разбирательств. В авиагавани отметили, что угрозы для рейсов и остальных путешественников не возникало.
Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Другой информации не приводится.
Ранее иностранец пытался вывезти из России тысячи топазов и гранатов в Шереметьево. Подробности в нашем материале.
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