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Двух пассажиров Шереметьево передали ФСБ за нарушения требований безопасности

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Двое авиапассажиров нарушили пропускной режим, выйдя за пределы разрешенной зоны ожидания. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».



Нарушение зафиксировалось дежурной сменой после чего граждан задержали и передали сотрудникам ФСБ для дальнейших разбирательств. В авиагавани отметили, что угрозы для рейсов и остальных путешественников не возникало.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Другой информации не приводится.

Ранее иностранец пытался вывезти из России тысячи топазов и гранатов в Шереметьево. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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