Артист цирка Касеев назвал стечением обстоятельств трагедию в Парголове

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Артист цирка Ренат Касеев прокомментировал инцидент в посёлке Парголово, в ходе которого медведь задрал насмерть свою дрессировщицу Алену Маслянову.
По его мнению, трагедия стала роковым стечением обстоятельств.
До этого россиянам напомнили об опасности крыс, которые являются переносчиками серьёзных болезней. Как пишет Общественная Служба Новостей, бороться с грызунами можно с помощью капканов в местах, клеевых ловушек, ядовитых приманок, специальных аэрозолей, ультразвуковых отпугивателей и т. д.
Ранее депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов заявил, что при встрече с медведем универсальной рекомендацией является поднятие рук вверх.
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«Я неоднократно работал с Максимом и Аленой Масляновыми, правда, тогда они выступали с лошадьми и собаками, а не медведями. Правила работы с животными написаны кровью, и их нельзя нарушать, Масляновы это понимали и были очень хорошими дрессировщиками. То, что случилось, – это просто трагическое стечение обстоятельств», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Касеев.
До этого россиянам напомнили об опасности крыс, которые являются переносчиками серьёзных болезней. Как пишет Общественная Служба Новостей, бороться с грызунами можно с помощью капканов в местах, клеевых ловушек, ядовитых приманок, специальных аэрозолей, ультразвуковых отпугивателей и т. д.
Ранее депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов заявил, что при встрече с медведем универсальной рекомендацией является поднятие рук вверх.
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Мелисса Тимофеева