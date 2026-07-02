Артиста кукольного театра заподозрили в убийстве коллеги
В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело после гибели артиста местного театра кукол. В совершении преступления подозревается его коллега, сообщили в силовых структурах.
По данным собеседника агентства URA.RU, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из участников споткнулся, упал и получил тяжелую травму головы. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
По информации источника, речь идет о статье о причинении смерти по неосторожности. В Следственном комитете ситуацию пока официально не прокомментировали.
СМИ направило запрос в пресс-службу ведомства. Также журналисты пытались связаться с Ханты-Мансийским театром кукол, однако на момент публикации получить комментарий не удалось. Ответ от руководства учреждения ожидается.
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