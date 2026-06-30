В Кузбассе арестовали рецидивиста, который изнасиловал и убил девочку на кладбище
В Кемеровской области суд заключил под стражу 55-летнего местного жителя. Следствие обвиняет его в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки.
Как сообщает «Сiбдепо», ребёнок ушёл из дома и перестал выходить на связь. Спустя два дня поисков отряд нашёл тело школьницы на кладбище. Чтобы скрыть улики, злоумышленник облил тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг его.
Следователи восстановили картину произошедшего и установили личность нападавшего. Фигурант оказался жителем того же населённого пункта. В мае текущего года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, разбойное нападение и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Судья принял решение заключить фигуранта под стражу до 27 августа. Ходатайство следователя о мере пресечения суд рассмотрел в закрытом заседании. Мужчина останется в СИЗО на время следствия.
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