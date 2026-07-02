Мужчина с друзьями убил «слишком толстую» жену

02 июля 2026, 17:29

В Индии мужчина с друзьями убил жену на фоне ее лишнего веса и бесплодия

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В индийской деревне Ханаси округа Дхарвад правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги. Об этом сообщает Times of India.