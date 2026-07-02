Мужчина с друзьями убил «слишком толстую» жену
В индийской деревне Ханаси округа Дхарвад правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги. Об этом сообщает Times of India.
По данным издания, Басаварадж Ваддар и 29-летняя Приянка Камалакар поженились в 2024 году. Изначально их семейная жизнь складывалась благополучно, однако со временем отношения ухудшились.
Следствие установило, что муж и его родственники требовали от женщины дополнительное приданое. Кроме того, Басаварадж регулярно оскорблял супругу, называя ее «слишком толстой» и утверждая, что из-за лишнего веса она не сможет забеременеть и родить ребенка.
По версии следствия, во время очередного конфликта мужчина напал на жену и задушил ее. Родственники Приянки забили тревогу после того, как она перестала выходить на связь, и обратились в полицию.
В настоящее время задержали Басавараджа Ваддара и еще троих человек, которых следствие считает возможными соучастниками преступления. Расследование продолжается.
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