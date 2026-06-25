Жениха убила невеста с любовником прямо на свадьбе
В индийском штате Махараштра расследуют резонансное убийство: невеста и ее тайный возлюбленный, по версии следствия, столкнули жениха со скалы во время фотосессии. Трагедия произошла 18 июня в знаменитом Железном форте — древней крепости на высоте тысячи метров, куда 20-летняя Сия Гоял из Пуны отправилась со своим 26-летним женихом Кетаном Агарвалом.
Как пишет Hindustan Times, девушка заявила, что молодой человек сорвался в пропасть, когда пытался сделать снимки. Тело Агарвала обнаружили лишь через три часа — спасти его не удалось. Однако отец погибшего усомнился в версии несчастного случая, заметив, что невеста не проявила никаких эмоций, и настоял на проверке.
Полиция быстро выяснила: брак устроили родители, и Гоял категорически не хотела замужества. У нее оказался тайный возлюбленный — 22-летний Четан Чоудхари, которого задержали вместе с девушкой. По данным следствия, он поджидал пару на вершине, после чего влюбленные напали на Агарвала и сбросили его вниз.
На допросах подозреваемые начали перекладывать ответственность друг на друга. Чоудхари утверждает, что планировал лишь побег, а расправы якобы требовала Гоял. Сама девушка заявляет, что убийство инициировал возлюбленный и столкнул жертву самостоятельно. Однако полиция уверена в сговоре: с января пара созванивалась более двух тысяч раз, наговорив в сумме 238 часов, а накануне преступления тайно встречалась в кафе.
Суд предоставил следователям неделю. Итоги расследования должны обнародовать 29 июня.
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