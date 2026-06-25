Жениха убила невеста с любовником прямо на свадьбе

25 июня 2026, 19:06

Hindustan Times: любовник невесты убил жениха на свадьбе в Индии

Фото: istockphoto/Елена Новикова

В индийском штате Махараштра расследуют резонансное убийство: невеста и ее тайный возлюбленный, по версии следствия, столкнули жениха со скалы во время фотосессии. Трагедия произошла 18 июня в знаменитом Железном форте — древней крепости на высоте тысячи метров, куда 20-летняя Сия Гоял из Пуны отправилась со своим 26-летним женихом Кетаном Агарвалом.