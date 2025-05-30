Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» скончалась в Москве после избиения и изнасилования

30 мая 2025, 09:47

MASH : Артистка ансамбля МВД скончалась в Москве после избиения и изнасилования

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» скончалась в Москве. Целую неделю девушка скрывала, что ее избили и изнасиловали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.