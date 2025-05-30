Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» скончалась в Москве после избиения и изнасилования
Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» скончалась в Москве. Целую неделю девушка скрывала, что ее избили и изнасиловали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Накануне 38-летняя Мария М. пришла к подруге с синяками на теле, объяснив, что из-за этого не смогла выступить. Она осталась у подруги, чтобы восстановиться, но через два дня ее состояние ухудшилось. Подруга вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся отцу Марии.
В больнице, куда прибыли полицейские, Мария рассказала, что неделю назад ее избили и изнасиловали в ее квартире в Щербинке. Остальные детали она планировала изложить позже, но не успела — она скончалась. Предварительная причина смерти — осложненный перелом рёбер. У Марии осталась 11-летняя дочь.
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