СК возбудил дело против сотрудника РУДН о незаконной легализации 200 мигрантов

30 мая 2025, 09:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Пермском крае возбуждено уголовное дело против директора центра языкового тестирования Российского университета дружбы народов (РУДН) и 16 других фигурантов. Об этом пишет РИА Новости.