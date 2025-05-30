СК возбудил дело против сотрудника РУДН о незаконной легализации 200 мигрантов
В Пермском крае возбуждено уголовное дело против директора центра языкового тестирования Российского университета дружбы народов (РУДН) и 16 других фигурантов. Об этом пишет РИА Новости.
По данным СК РФ, сотрудники Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и представители коммерческой организации организовали преступное сообщество, занимавшееся нелегальной миграцией путем фальсификации экзаменов для получения российских разрешений и документов.
За период с 2021 по 2024 годы были незаконно предоставлены сертификаты минимум 200 иностранным гражданам. Следствие возбудило уголовное дело против 17 участников группы, включая двух организаторов, которым избрали меру пресечения в виде ареста. Остальные участники находятся под иными мерами наказания, не предусматривающими заключение под стражу.
Ранее стало известно, что приняли закон о внедрении в Москве и Подмосковье эксперимента, предусматривающего дополнительные механизмы контроля и учёта мигрантов.
До этого в Клину возбудили уголовное дело против владельца «резиновой» квартиры, где были фиктивно зарегистрированы мигранты. Квартиру обнаружили участковые во время проверки соблюдения иностранцами правил пребывания на территории России.
Пенсионерка в Санкт-Петербурге переиграла мошенников и предотвратила кражу миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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