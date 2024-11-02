Артём Кузнецов из Подмосковья отмечен наградой проекта «Дети-герои»

Фото: пресс-служба Совета Федерации
В Совете Федерации в 11-й раз прошла церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди награждённых был 16-летний Артём Кузнецов из Московской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Артём спас провалившегося под лёд малыша. Гуляя с подругой у пруда в городе Дедовске, школьник увидел, как по первому тонкому льду бегает мальчик лет 10. Предчувствуя неладное, он стал наблюдать за ребёнком. В какой-то момент лёд проломился, мальчик ушёл под воду и начал тонуть. Артём сразу бросился на помощь и вытащил его из холодной воды. Ребёнок смог рассказать, где он живёт, и ребята отвели его домой», – рассказали в пресс-службе.В награждении приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, зампредседателя Совета Федерации, Герой России, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьёв, сенаторы, Герои России, участники СВО и президентской программы «Время героев».
Всероссийский гражданско-патриотического проект «Дети-герои» реализуется по инициативе Совета Федерации. В Москве чествовали лишь немногих детей-героев. Всего в этом году более 200 ребят получат высокие награды в своих регионах.
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