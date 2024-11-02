Артём Кузнецов из Подмосковья отмечен наградой проекта «Дети-герои»

В Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы заседания в Лондоне. Суд признал мужчину виновным в заявлении о принадлежности к запрещенной террористической организации.