Ассистентка Вина Дизеля обвинила его в изнасиловании

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Бывшая ассистентка актёра Вина Дизеля Аста Йонассон обвинила его в изнасиловании и подала соответствующий иск. Об этом сообщает Baza.
Девушка утверждает, что Дизель изнасиловал её еще осенью 2010 года в Лос-Анджелесе в отеле St. Regis. Откуда она должна была его вывести так, чтобы не заметили фотографы и журналисты. По ее словам, он схватил ее за запястья и затащил на кровать.
Через два часа после случившегося девушку уволила сестра Дизеля, утверждает Йонассон. В своем иске она заявила о дискриминации по половому признаку, а также умышленном причинении эмоционального расстройства и необоснованном увольнении.
Она утверждает, что «страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли». Подачу иска через такое продолжительное время после происшествия она объяснила тем, что ей ей помогло движение Me Too.
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Через два часа после случившегося девушку уволила сестра Дизеля, утверждает Йонассон. В своем иске она заявила о дискриминации по половому признаку, а также умышленном причинении эмоционального расстройства и необоснованном увольнении.
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Элина Позднякова