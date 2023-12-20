В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами

Фото: istockphoto/Dzurag
Труп обнаружили волонтёры после двух дней поисков на берегу озера в Подмосковье.
SHOT пишет, что в минувшую субботу 27-летняя Кристина рано утром поссорилась со своей 62-летней мамой Галиной Викторовной. Родственницы живут в одной квартире в Кузьминках. Девушка приревновала мать к старшей сестре и племянникам. Кристина ушла из дома в 7 часов утра. Спустя 15 минут девушка в последний раз созвонилась с мамой и больше на звонки не отвечала. Ещё через три часа её телефон отключился.
На следующий день мать обратилась в полицию, волонтёры из «Лиза Алерт» начали поиски.
В ночь на вторник тело Кристины было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе, примерно в 2,5 км от деревни Мишуково.
Оба глаза девушки были выколоты, а её штаны были спущены до колен. Из личных вещей исчезла банковская карта.
Тело забрали на экспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти.
Следователи разбирается в обстоятельствах жуткого убийства и выясняет весь маршрут погибшей после её ухода из дома. Всех, с кем контактировала девушка, разыскивают.
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На следующий день мать обратилась в полицию, волонтёры из «Лиза Алерт» начали поиски.
Оба глаза девушки были выколоты, а её штаны были спущены до колен. Из личных вещей исчезла банковская карта.
Тело забрали на экспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти.
Следователи разбирается в обстоятельствах жуткого убийства и выясняет весь маршрут погибшей после её ухода из дома. Всех, с кем контактировала девушка, разыскивают.
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Мария Фирсова