Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске

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Беспилотники ВСУ пытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, к предприятию летели три дрона одновременно. Все летательные аппараты были обнаружены системой РЭБ и перехвачены. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
На заводе, который пытались атаковать БПЛА ВСУ производятся основные компоненты боеголовок к ракетным комплексам, сообщает телеграм-канал.
Информацию о ликвидации дронов над Нижегородской областью ранее подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков. Он назвал атаку террористической и отметил, что БПЛА были сбиты над промзоной.
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На заводе, который пытались атаковать БПЛА ВСУ производятся основные компоненты боеголовок к ракетным комплексам, сообщает телеграм-канал.
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Анастасия Хохлова