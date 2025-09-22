Атакованный медведем человек заснял на видео свою смерть в Греции
В Греции турист Христос Ставрианидис погиб после нападения медведя. Об этом 22 сентября сообщила газета Daily Mail.
Инцидент произошёл 8 июня, когда Ставрианидис вместе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой гулял в лесу. Мужчина отстал от компании и столкнулся с крупным медведем.
Туристы пытались отпугнуть животное слезоточивым спреем и при помощи собаки. По данным издания, когда баллончик закончился, медведь напал на Ставрианидиса, и он упал в ущелье — последние минуты жизни он успел записать на камеру. Киороглу, спрятавшийся среди елей, сначала не понял, что произошло. Когда медведь ушёл, он вызвал спасателей.
Ранее, 13 августа в Индии, туриста убил слон после того, как тот попытался сделать селфи: утверждается, что внезапная вспышка телефона спугнула животное. Мужчина попытался убежать, но упал и его растоптали.
