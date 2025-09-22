Атакованный медведем человек заснял на видео свою смерть в Греции

22 сентября 2025, 20:53

DM: Атакованный медведем турист заснял на видео свою смерть в Греции

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В Греции турист Христос Ставрианидис погиб после нападения медведя. Об этом 22 сентября сообщила газета Daily Mail.