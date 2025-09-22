Найденная в Таиланде россиянка снова пропала, бросив дочь в отеле
Российская туристка, которую накануне нашли после недели поисков, снова пропала в Таиланде, опять бросив свою четырёхлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщают сотрудники хостела, где проживала 34-летняя Эрика Владыко, сегодня утром она внезапно собрала вещи и уехала в неизвестном направлении, не забрав ребёнка.
Накануне персонал гостиницы связался с российским консульством, чтобы прояснить ситуацию. Владыко пришлось объяснять, что случилось: на тот момент она была трезва, не проявляла признаков наркотического опьянения, вела себя спокойно и не приводила в номер посторонних.
Однако спустя сутки всё повторилось. Женщина покинула хостел, бросив дочь, с которой её ранее уже разыскивали после первого исчезновения. Тогда девочку нашли в одиночестве, а саму туристку обнаружили через неделю. Ребёнок всё это время находился в местном детдоме.
Сейчас судьба Эрики Владыко вновь неизвестна. Где находится мать, и что будет с ребёнком, выясняют консульские службы и местные власти.
