Достижения.рф

Туристы спасли мужчину, который едва не утонул на российском курорте

В Адлере туристы спасли мужчину, едва не утонувшего в море
Фото: iStock/Abrada

В Адлере очевидцы вернули к жизни человека, который едва не утонул в море. Такая информация появилась в местных пабликах.



Инцидент произошел на пляже «Дельфин-2» в районе Курортного городка. Туристы увидели мужчину, которому нужна помощь. Вместе со спасателями они вытащили его на берег, однако к тому моменту он наглотался воды и не дышал.

Отдыхающие не растерялись и приступили к сердечно-легочной реанимации. В течение 15-20 минут они делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре пострадавший пришел в себя, и на место приехали медики, которые забрали его в больницу. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что спасатели Крыма эвакуировали туристку из Москвы, которую ветром унесло в открытое море на сапборде.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0