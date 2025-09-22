Туристы спасли мужчину, который едва не утонул на российском курорте
В Адлере очевидцы вернули к жизни человека, который едва не утонул в море. Такая информация появилась в местных пабликах.
Инцидент произошел на пляже «Дельфин-2» в районе Курортного городка. Туристы увидели мужчину, которому нужна помощь. Вместе со спасателями они вытащили его на берег, однако к тому моменту он наглотался воды и не дышал.
Отдыхающие не растерялись и приступили к сердечно-легочной реанимации. В течение 15-20 минут они делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре пострадавший пришел в себя, и на место приехали медики, которые забрали его в больницу. Других подробностей на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что спасатели Крыма эвакуировали туристку из Москвы, которую ветром унесло в открытое море на сапборде.
