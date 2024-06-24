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НАК сообщил о завершении КТО в Махачкале и Дербенте

НАК: в Махачкале и Дербенте завершена КТО
24 июня 2024, 08:51
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщили в ведомстве.


Уточняется, что режим контртеррористической операции был отменен в 8:15 мск. ​В регионе на протяжении трех дней будет соблюдаться траур по погибшим.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#уголовное террористы
#операции
#режим
#дагестан
Подмосковные полицейские поймали курьера телефонных мошенников
24 июня 2024, 09:39

Восемнадцатилетнего москвича, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, задержали полицейские из подмосковной Власихи, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным полиции, 85-летнему местному жителю позвонила плачущая девушка. Она назвалась его внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. И ей срочно нужны деньги. Затем она передала трубку неизвестному, который представился следователем. Он сказал, что замять дело можно будет за 900 тысяч рублей. Пенсионер сказал, что у него есть только 500 тысяч. Лжеследователь согласился и на эту сумму», — говорится в сообщении.
Пенсионер назвал свой адрес, отдал деньги подъехавшему курьеру, а потом понял, что это был обман, и обратился в полицию.

Личность курьера удалось установить, его задержали в Москве. Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» по рекомендации знакомого, которой сообщил ему, что в одном из мессенджеров неизвестный «работодатель» называет адреса, по которым надо забирать деньги, а потом перечислять их на определённые банковские счета, оставляя себе 10%.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#власиха
#мошенники
#криминал
#полиция
#пенсионер
#мвд московской области
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В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте
Sun: в Шотландии начался сильный пожар на промышленном объекте, гремят взрывы
24 июня 2024, 09:25

Фото: iStock/grafoto

В Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. Об этом информирует издание The Scottish Sun.
Уточняется, что на месте происшествия слышны взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил изданию местный житель, площадь возгорания стремительно увеличивается. При этом экстренным службам не удается ликвидировать пожар.

Ранее сообщалось, что врыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. В результате происшествия пострадали не менее шести человек. Примечательно, что в тот же день, 21 июня, произошло массовое отключение электричества на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей.

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#происшествия
#пожар
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В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на КПП «Псоу» на границе с РФ
24 июня 2024, 08:40

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП «Псоу» по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.
Напомним, перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем в воскресенье, 23 июня. Согласно информации правоохранительных органов, пострадали трое граждан Абхазии, включая одну несовершеннолетнюю.

Уточняется, что еще один человек погиб. Министр внутренних дел республики Роберт Киут отметил в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта являются гражданами Абхазии.

В настоящее время причастных к происшествию разыскивают.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.

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#стрельба
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Водитель автобуса спас около 300 человек во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе
24 июня 2024, 07:37

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Водитель автобуса вывез с атакованного ВСУ пляжа более 300 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в момент атаки мужчина только спускался к пляжу, поэтому сам не пострадал. При ударе ему удалось сориентироваться, тогда он начал забирать людей с атакованного пляжа и отвозить их до площади Захарова. Потом он вновь возвращался на пляж. Он вывозил отдыхающих до тех пор, пока там не осталось ни одного человека.

Мужчина также рассказал, что некоторые пострадавшие спрятались в кафе, откуда потом вынесли много раненых.


«Помогать или нет — вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — рассказал водитель автобуса.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.

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#захарова
#удар
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ВСУ атаковали популярный у туристов район Севастополя
24 июня 2024, 06:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по популярному среди отдыхающих району Севастополя, сообщает РБК.
Как отмечает корреспондент Михаил Паутов, в выходные дни в этом месте много людей, которые посещают длинные песчаные пляжи.

Микрорайон Учкуевка и одноименный парк, а также поселок Любимовка к северу от Севастополя оказались в эпицентре обстрела.

Журналист рассказал, что в этой части города есть чистое море, «километры песчаных пляжей» с отдыхающими на них семьями с детьми. Он охарактеризовал атаку ВСУ как одну из самых сильных с начала спецоперации.

Ранее украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#украина
#всу
#севастополь
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Ликвидация боевиков и связь с Украиной: главное о теракте в Дагестане за ночь
24 июня 2024, 05:58

Фото: iStock/zabelin

Вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. ​О ликвидации боевиков и последствиях их ​теракта – в материале «Радио 1».

Число пострадавших и погибших не определено


По предварительной информации, 34 человека, включая 27 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.

Информация о погибших в результате теракта уточняется. Так, например, муфтият Дагестана сообщил, что жертвами стали девять человек, семеро из которых – полицейские.

Аналогичную информацию о количестве убитых сотрудников правоохранительных органов подтвердили и источники агентства РИА Новости в силовых структурах. В то же время Telegram-канал «Раньше всех» пишет об 11 погибших силовиках.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-dagestane-nazvali-kolichestvo-unichtozhennih-boevikov/">
В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков
В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков

Глава Дагестана Сергей Меликов по окончанию заседания оперативного штаба заявил, что погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

После теракта в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту вооруженного нападения.

Ликвидированы как минимум пятеро боевиков


Национальный антитеррористический комитет (НАК) России объявил о нейтрализации пятерых террористов.

«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале – трое бандитов», – заявили в НАК.

НАК также сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Источник РИА Новости ранее сообщал о шести ликвидированных боевиках: двух в Дербенте и четырех в Махачкале. Аналогичную информацию подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов.

Телеграм-канал «Раньше всех» утверждает, что все нейтрализованные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

По данным Baza, в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Осман и Адиль Омаровы. Сам Магомед Омаров задержан и допрошен.

«Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», – подтвердили источники ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянников обозначенного главы района.

В Дербенте ликвидированы двое боевиков, убит сотрудник полиции, настоятель православного храма и мужчина близ синагоги


Нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером воскресенья, 23 июня. Пять боевиков ворвались внутрь, провисели выстрелы в охранника и перерезали горло настоятелю – отцу Николаю. Церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги была обнаружена надпись, отсылающая к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что ее нанесли краской напавшие боевики.

Возле горящей синагоги был найден убитый выстрелом в голову мужчина. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/pri-napadenii-v-dagestane-pogib-svyaschennik-dvoe-boevikov-likvidirovani/">
При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы

В Дербенте экстремисты с автоматами вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Впоследствии двое из них были ликвидированы.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, начальник отделения полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжелых ранений в ходе перестрелки с террористами в Дербенте.

«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», – говорится в сообщении на сайте ведомства республики.

Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) подошла к концу, заявил Национальный антитеррористический комитет.

Спустя время глава республики Сергей Меликой объявил о трехдневном трауре – 24, 25 и 26 июня.

В Махачкале силовики спасли укрывшихся прихожан церкви, 16 пострадавших госпитализировали


Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС в Махачкале на улице Ермошкина. Преступники также напали на православную церковь и расстреляли охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом. Прихожане и священнослужители забаррикадировались внутри, однако, боевики в здание не вошли.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-derbente-v-hode-perestrelki-ubit-politseiskii/">
SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского
SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского

Через некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, никто из мирных жителей не пострадал.

Еврейские религиозные организации объявили о нападении на синагогу в Махачкале после того, как аналогичная атака произошла в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин подчеркнул, что в Махачкале была подожжена синагога, позднее пожар был потушен.

После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». По меньшей мере двое подозреваемых были задержаны на пляже города.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации экстремистов в городе.

«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – сообщил он в своем Telegram-канале.

После теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТО


Депутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.

«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.

Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В то же время глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Дагестане были инспирированы извне.

«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул он.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

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#губернатор
#теракт
#террористы
#церковь
#храм
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В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков Глава Дагестана Сергей Меликов по окончанию заседания оперативного штаба заявил, что погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.После теракта в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту вооруженного нападения.Ликвидированы как минимум пятеро боевиковНациональный антитеррористический комитет (НАК) России объявил о нейтрализации пятерых террористов.«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале – трое бандитов», – заявили в НАК.НАК также сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.Источник РИА Новости ранее сообщал о шести ликвидированных боевиках: двух в Дербенте и четырех в Махачкале. Аналогичную информацию подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов.Телеграм-канал «Раньше всех» утверждает, что все нейтрализованные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.По данным Baza, в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Осман и Адиль Омаровы. Сам Магомед Омаров задержан и допрошен.«Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», – подтвердили источники ТАСС в правоохранительных органах.По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянников обозначенного главы района.В Дербенте ликвидированы двое боевиков, убит сотрудник полиции, настоятель православного храма и мужчина близ синагогиНападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером воскресенья, 23 июня. Пять боевиков ворвались внутрь, провисели выстрелы в охранника и перерезали горло настоятелю – отцу Николаю. Церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги была обнаружена надпись, отсылающая к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что ее нанесли краской напавшие боевики.Возле горящей синагоги был найден убитый выстрелом в голову мужчина. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами. https://radio1.ru/news/proisshestviya/pri-napadenii-v-dagestane-pogib-svyaschennik-dvoe-boevikov-likvidirovani/"> При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы В Дербенте экстремисты с автоматами вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Впоследствии двое из них были ликвидированы.По данным пресс-службы МВД Дагестана, начальник отделения полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжелых ранений в ходе перестрелки с террористами в Дербенте.«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», – говорится в сообщении на сайте ведомства республики.Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) подошла к концу, заявил Национальный антитеррористический комитет.Спустя время глава республики Сергей Меликой объявил о трехдневном трауре – 24, 25 и 26 июня.В Махачкале силовики спасли укрывшихся прихожан церкви, 16 пострадавших госпитализировалиВечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС в Махачкале на улице Ермошкина. Преступники также напали на православную церковь и расстреляли охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом. Прихожане и священнослужители забаррикадировались внутри, однако, боевики в здание не вошли. https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-derbente-v-hode-perestrelki-ubit-politseiskii/"> SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского Через некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, никто из мирных жителей не пострадал.Еврейские религиозные организации объявили о нападении на синагогу в Махачкале после того, как аналогичная атака произошла в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин подчеркнул, что в Махачкале была подожжена синагога, позднее пожар был потушен.После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». По меньшей мере двое подозреваемых были задержаны на пляже города.Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации экстремистов в городе.«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – сообщил он в своем Telegram-канале.После теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТОДепутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).В то же время глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Дагестане были инспирированы извне.«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул он.Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Читайте также:В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММАВ Дагестане объявили о трехдневном трауреГлава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» боевиков"/>
В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА
24 июня 2024, 05:24

Фото: iStock/Motortion

Один из боевиков, ликвидированных дагестанскими силовиками, мог быть бойцом ММА Гаджимурадом Кагировым, пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, Каиров мог быть одним из боевиков, уничтоженных в ходе контртеррористической операции в Дербенте. Отмечается, что спортсмен является учеником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что обезврежено пять террористов: трое в Махачкале и двое в Дербенте.

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#дагестан
#террористы
#атака
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В Дагестане силовики продолжают поиск сообщников террористов
НАК: в Дагестане продолжен поиск сообщников боевиков и оперативные мероприятия
24 июня 2024, 02:59

Фото: iStock/zabelin

В Дагестане силовики продолжают поиски сообщников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, информирует РИА Новости.
«На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы», – отметили в ведомстве.

Ранее НАК сообщил, что три террориста были нейтрализованы в Махачкале и два – в Дербенте.

Напомним, что вечером 23 июня вооруженные боевики совершили нападение на города в Дагестане. Террористы обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также совершили атаку на синагогу и православный храм в Дербенте.

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#дагестан
#нападение
#атака
#террористы
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Глава Дагестана раскрыл число погибших полицейских и гражданских
Меликов: более 15 сотрудников полиции погибли в Дагестане
24 июня 2024, 02:37

Фото: iStock/Soumen Hazra

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане погибли более 15 сотрудников милиции и несколько мирных жителей, заявил глава республики Сергей Меликов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Информация о количестве погибших при атаке уточняется. Муфтият Дагестана ранее сообщил, что жертвами стали девять человек, семеро из которых – сотрудники правоохранительных органов. Аналогичную информацию о количестве убитых сотрудников правоохранительных органов подтвердили и источники агентства РИА Новости в силовых структурах. Ранения получили 34 человека (в том числе 27 полицейских).

Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

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#полицейские
#дагестан
#атака
#нападение
#больница
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