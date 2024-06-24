НАК сообщил о завершении КТО в Махачкале и Дербенте

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Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что режим контртеррористической операции был отменен в 8:15 мск. В регионе на протяжении трех дней будет соблюдаться траур по погибшим.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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