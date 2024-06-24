Стало известно, как связаны один из террористов в Дербенте и экс-мэр Махачкалы Мусаев

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Гаджимурад Кагиров, который, предварительно, является одним из ликвидированных террористов в Дербенте, — двоюродный племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками. В 2018 году Мусаева посадили в тюрьму на 4 года за махинации с земельными участками. Ущерб государству от противозаконных действий Мусаева составил более 48 миллионов рублей.
Кагиров был воспитанником школы Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Eagles FC. За всё время провёл два поединка — оба завершились его победой.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Кагиров был воспитанником школы Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Eagles FC. За всё время провёл два поединка — оба завершились его победой.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Екатерина Коршунова