Появились последние данные по погибшим в результате атаки террористов в Дагестане

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Количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу увеличилось до 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что пострадали 44 человека, из них 37 сотрудников правоохранительных органов. Контртеррористическая операция в Дагестане завершена.
Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что пять участников вооруженных нападений в Дагестане ликвидированы силовиками. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.
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