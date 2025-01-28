Атомный ледокол столкнулся с сухогрузом в Карском море

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Атомный ледоход «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом «Ямал. Кречет» в Карском море. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл ещё 26 января, однако информация об этом появилась только сейчас.
Отмечается, что ледокол приплыл на помощь судну, чтобы провести его сквозь льды, в которых он застрял. Однако всё пошло не по плану. Атомоход левым бортом задел сухогруз и получил повреждение обшивки.
Члены экипажа не пострадали, реакторная установка не повреждена. В итоге сухогрузу удалось освободиться из ледяного плена. После корабли отправились по своим маршрутам.
«Атомфлот» никак не комментировал произошедшее.
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Отмечается, что ледокол приплыл на помощь судну, чтобы провести его сквозь льды, в которых он застрял. Однако всё пошло не по плану. Атомоход левым бортом задел сухогруз и получил повреждение обшивки.
Члены экипажа не пострадали, реакторная установка не повреждена. В итоге сухогрузу удалось освободиться из ледяного плена. После корабли отправились по своим маршрутам.
«Атомфлот» никак не комментировал произошедшее.
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Анастасия Чинкова