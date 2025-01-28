Ребёнок заблокирован в охваченной огнём квартире на юге Москвы

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Пожар заблокировал ребёнка в жилом доме в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в Бирюлёво. 11-летний мальчик, оставшийся один дома, позвонил маме по видеосвязи и показал полыхающую квартиру. Женщина сразу же вызвала спасателей, а школьник выбежал на балкон и кричит о помощи.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, орудовавшего с лета прошлого года. На его счету четыре доказанные жертвы в возрасте от 11 до 14 лет. В отношении извращенца возбуждены уголовные дела по трём статьям: об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.
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Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, орудовавшего с лета прошлого года. На его счету четыре доказанные жертвы в возрасте от 11 до 14 лет. В отношении извращенца возбуждены уголовные дела по трём статьям: об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова