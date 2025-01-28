Самолёт с пассажирами на борту загорелся в Южной Корее

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В Южной Корее загорелся пассажирский Airbus A321 компании Air Busan с 169 людьми на борту, пишет Shot.
По данным издания, воздушное судно должно было лететь из Пусана в Гонконг. Однако непосредственно перед взлётом в хвостовой части вспыхнул пожар.
Отмечается, что всех пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Однако самолет полностью сгорел, оперативно потушить его не удалось.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой, и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.
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Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее
Отмечается, что всех пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Однако самолет полностью сгорел, оперативно потушить его не удалось.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой, и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.
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Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее
Элина Позднякова