«Аудиотеррор»: Питерские арендаторы два месяца кошмарят соседей музыкой с потолка

31 января 2026, 11:28

Жители Петербурга жалуются на соседей, включающих громкую музыку с раннего утра

Фото: Istock/Traimak_Ivan

В Санкт-Петербурге жители одного из жилых комплексов почти два месяца жалуются на действия соседей. Те, как сообщает Telegram-канал Mash, с начала ноября каждый день рано утром включают на повторе громкую музыку и различные резкие звуки через колонку, которую закрепили на потолке.