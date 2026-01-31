«Аудиотеррор»: Питерские арендаторы два месяца кошмарят соседей музыкой с потолка
В Санкт-Петербурге жители одного из жилых комплексов почти два месяца жалуются на действия соседей. Те, как сообщает Telegram-канал Mash, с начала ноября каждый день рано утром включают на повторе громкую музыку и различные резкие звуки через колонку, которую закрепили на потолке.
Поводом для конфликта послужил случай в ноябре, когда ребёнок из квартиры сверху уронил на пол пластиковую игрушку. Арендаторы, проживающие этажом ниже, сочли извинения родителей недостаточными.
Соседи используют специальные плейлисты, чтобы создать шум. В них входят композиции в стилях хардкор и индастриал, записи звуков работы перфоратора, ультразвук, скрип пенопласта по стеклу и другие резкие звуки. Колонку они прикрепили к потолку для усиления вибрации.
Семья сверху жалуется на ухудшение здоровья из-за недосыпа и стресса. Медицинское освидетельствование зафиксировало у них проблемы из-за повышенного уровня шума. Пострадавшие уже обратились в правоохранительные органы, прокуратуру и Роспотребнадзор. Ситуация ещё не разрешилась.
