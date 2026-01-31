Подозреваемые в жестоком убийстве в Германии живут и работают в столице России

31 января 2026, 10:23

Подозреваемые по делу об убийстве казахстанки в Германии находятся в Москве

Фото: Istock/Max Zolotukhin

Свекровь и муж Айгуль Сайлыбаевой, которую убили в Германии в июне 2024 года, сейчас находятся в Москве. Подозрения в причастности к преступлению пали на них после того, как Наталья Донцова улетела в Россию на следующий день после исчезновения невестки. Об этом сообщает orda.kz.