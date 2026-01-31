Подозреваемые в жестоком убийстве в Германии живут и работают в столице России
Свекровь и муж Айгуль Сайлыбаевой, которую убили в Германии в июне 2024 года, сейчас находятся в Москве. Подозрения в причастности к преступлению пали на них после того, как Наталья Донцова улетела в Россию на следующий день после исчезновения невестки. Об этом сообщает orda.kz.
Инцидент произошёл в июне 2024 года в городе Бенсхайм. Полиция обнаружила тело Сайлыбаевой со следами множественных ножевых ранений. Экспертиза показала, что перед этим его несколько дней прятали в подвале семейного дома.
Свекровь погибшей, Наталья Донцова, вылетела в Москву на следующий день после исчезновения невестки. Супруг, Александр Донцов, покинул Германию вместе с трёхлетней дочерью несколькими месяцами позже. В сентябре 2024 года он оформил ребёнку российское гражданство.
Дело об убийстве Айгуль Сайлыбаевой продолжается уже полтора года. Расследование осложняет международный аспект и разница в гражданском статусе участников истории. Родственники погибшей намерены добиваться продолжения расследования и возвращения внучки.
